Marburger Studierende bekommen eine Theaterflatrate

Sven Brormann, Mechthild Grabner, Anna Rausch, Anna Krasemann und Georg Santner in einer Aufführung von "Bilder einer großen Liebe" am Hessischen Landestheater Marburg. Ab dem Wintersemester bekommen Studierende dort eine Flatrate. Foto: Jan Bosch/HLTM

MARBURG - Gemeinsam führen der Allgemeine Studenten-Ausschuss der Philipps-Universität Marburg (AStA) und das Hessische Landestheater Marburg (HLTM) zum kommenden Wintersemester das HLTM-Kulturticket ein. Mit ihm können alle Marburger Studenten der Philipps-Universität Marburg ab dem 1. Oktober an nahezu allen Veranstaltungen des HLTM kostenlos und so oft sie wollen teilnehmen. Ermöglicht wird dies durch einen Beitrag von 1 Euro, der ab dem Wintersemester 2022/2023 im Semesterbeitrag enthalten ist. Ab zehn Tage vor der Vorstellung können Studierende unter Vorlage ihres Studierendenausweises und Personalausweises kostenfrei ein Ticket telefonisch, bei der Theaterkasse und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen erwerben. Auch an der Abendkasse können noch verfügbare Plätze genutzt werden. Ausgenommen sind Premieren und Gastspiele, bei denen weiterhin der ermäßigte Preis für Studenten gilt.

Weitere Informationen gibt es auf https://tinyurl.com/mv5mhu56.