Marburger Südspange: Keine Auffahrt nach Norden

Seit einigen Tagen ist die Südspange in Marburg eine Baustelle. Gesperrt ist die Anschlussstelle Marburg-Süd der Bundesstraße 3. Der Streckenabschnitt der Südspange zwischen der Kreuzung Am Krekel und der Gisselberger Straße ist aktuell eine Einbahnstraße. Das heißt, der Verkehr Richtung Gisselberger Straße kann über die Südspange fahren. Der Verkehr in Richtung B 3 und den Stadtteil Cappel wird hingegen umgeleitet. Die B 3-Anschlussstelle Marburg-Süd in Richtung Norden ist auch gesperrt. Die Ausfahrt von der B 3 aus Richtung Gießen nach Marburg-Süd sowie die Auffahrt auf die B 3 Richtung Kassel ist nicht möglich. Foto: Thorsten Richter