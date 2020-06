Marburger Südspange wird zur Großbaustelle

Während der gesamten Bauarbeiten wird der Streckenabschnitt der Südspange zwischen der Kreuzung Am Krekel/B3-Anschlusstelle Marburg-Süd Richtung Gießen und der Gisselbeger Straße zur Einbahnstraße.

Der Verkehr in Richtung B 3 und Cappel wird umgeleitet.

In der ersten Bauphase ist für vier Woche die B3-Anschlussstelle Marburg-Süd in Richtung Norden/Kassel voll gesperrt werden.

Gegen Ende dieser ersten Bauphase muss am ersten Augustwochenende zusätzlich die Südspange zwischen der Kreuzung Beltershäuser Straße und der B3-Anschlussstelle Marburg-Süd in Richtung Norden voll gesperrt werden, wenn in diesem Bereich der neue Asphalt eingebaut wird.

Ebenfalls für ein Wochenende - voraussichtlich Mitte August - gibt es eine zweite Vollsperrung zwischen Kreuzung Am Krekel/B3-Anschlussstelle Marburg-Süd Richtung Gießen inklusive der Anschlussstelle.

In den daran anschließenden rund vier Wochen bleibt die B3-Anschlussstelle Marburg-Süd in Richtung Süden/Gießen voll gesperrt.

Während der gesamten Bauarbeiten werden Umleitungen über die benachbarten B3-Anschlussstellen Weimar-Niederweimar, Marburg-Mitte und Marburg-Wehrda ausgeschildert.

Es ist zudem geplant, die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig per LED-Tafeln über die Veränderungen in den Bauphasen und Sperrungsphasen zu informieren. Diese Tafeln werden im unmittelbaren Baustellenbereich aufgestellt, um aktuelle Baustelleninformationen - insbesondere bei den Wechseln zwischen den einzelnen Bauphasen - anzukündigen.