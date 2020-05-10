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Sonntag, 10.05.2020 - 14:00
4 min

Marburger Tierärztin stärkt Persönlichkeit künftiger Blindenführhunde

Für Alexis Wagner ist die Belohnung ein wichtiges Hilfsmittel. Ausbildung dauert mehrere Jahre.

Von Heiko Krause
Der vierjährige Working Kelpie Emil ist in der Lage im Geschirr seine Besitzerin sicher über den Zebrastreifen zu bringen. Foto: Heiko Krause

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