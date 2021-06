Marburger Trauerforscherin: "Pandemie erschwert Abschied"

Die Laufzeit der im Jahr 2018 gestarteten Marburger "Progrid"-Studie zur Therapie anhaltender Trauer wurde Anfang des Jahres noch einmal mithilfe der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft um zwei Jahre verlängert.

In die Studie wurden bisher insgesamt 31 Patienten aufgenommen. Insgesamt hofft Judith Gonschor auf eine Zahl von 50 PatientenDas Erreichen dieser Marke ist in Kombination mit den Studien an den drei weiteren deutschen Uni-Standorten in Frankfurt, Eichstätt-Ingolstadt und Leipzig für die Auswertung der Studie wichtig.

Es ist allerdings nicht immer ganz einfach, neue Patienten zu rekrutieren. Denn wer einmal in dem Teufelskreis der Trauer gefangen ist, dessen Gedanken kreisen nur noch um diese Trauer. Und die Trauernden sind meistens nicht in der Lage, von sich aus daraus auszubrechen.

Und so sind es meistens Freunde und Bekannte, die Hinweise auf die Möglichkeit der psychotherapeutischen Behandlung geben. Aber auch Hausärzte wurden in den vergangenen Jahren von dem Marburger "Progrid"-Team darauf mit detailliertem Info-Material sensibilisiert.

Für eine Therapie in Frage kommen Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren, bei denen eine ihnen nahe stehende Person verstorben ist, wobei dieser Verlust mindestens ein halbes Jahr zurückliegt. Zudem sollten sie seitdem körperliche oder seelische Beschwerden oder Probleme mit alltäglichen Aufgaben haben.

Die Therapien werden von den Krankenkassen finanziert und von geschulten Psychotherapeuten durchgeführt. Nach einer ausführlichen Voruntersuchung gibt es eine Behandlung mit einem von zwei unterschiedlichen Therapieprogrammen in rund 20 Einzelterminen sowie Nachuntersuchungen direkt nach Therapieende und sechs Monate später.

Information und Anmeldung unter judith.gonschor@staff.

uni-marburg.de, Telefon 0 64 21-2 82 35 67.