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Dienstag, 26.05.2020 - 15:30
3 min

Marburger Universität richtet Corona-Nothilfefonds ein

Vielen Studenten bricht wegen Corona der Nebenjob zur Studienfinanzierung weg. Deshalb hat die Marburger Uni einen Hilfsfonds einergerichtet.

Von Manfred Hitzeroth
Studierende mit finanziellen Sorgen können Geld aus einem Fonds erhalten. Foto: Thorsten Richter

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