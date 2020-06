Marburger Waggonhallenbetreiber klagen über die "Perspektivlosigkeit"

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Der Flohmarkt auf dem Waggonhallen-Gelände ist seit Jahren ein Besucher-Magnet. In dichtem Gedränge bummeln dort immer am letzten Samstag im Monat Tausende Menschen an den Ständen vorbei. Ob und wann dieser Flohmarkt wieder stattfinden kann, ist derzeit offen. Archivfoto: Thorsten Richter