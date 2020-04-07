Dienstag,
07.04.2020 - 19:00
2 min
Marburger Wissenschaftler stellen Corona-Kurs infrage
Hochschulprofessoren sprechen im Brief an das Kanzleramt und Landesregierung von einer "Kollektivbestrafung". Es werden Zweifel an der Datengrundlage für die verhängten Maßnahmen geäußert.
Von Björn Wisker und Volker Kubisch
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