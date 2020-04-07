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Dienstag, 07.04.2020 - 19:00
2 min

Marburger Wissenschaftler stellen Corona-Kurs infrage

Hochschulprofessoren sprechen im Brief an das Kanzleramt und Landesregierung von einer "Kollektivbestrafung". Es werden Zweifel an der Datengrundlage für die verhängten Maßnahmen geäußert.

Von Björn Wisker und Volker Kubisch
Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs gehören die Politikwissenschaftlerin Professor Ursula Birsl und der Sozialpsychologie-Professor Ulrich Wagner. Archivfoto: Björn Wisker

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