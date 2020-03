Marburgerin bei "WirVsVirus": Ideen gegen Gewalt

Beim "Hackathon", zu dem die Bundesregierung aufgerufen hatte, wurden Problemlösungen in der Corona-Krise gesucht. (Foto: Claudia Salowski)

MARBURG - Was ein Marathon ist, weiß jeder. Der Begriff "Hackathon" hingegen sagt vermutlich nicht jedem etwas. So ging es auch Claudia Salowski aus Marburg: "Irgendwas mit IT und Programmierung, dachte ich", meint sie.

"Dass es darum ging, Lösungen für einige der gesellschaftlichen Probleme zu finden, vor die uns die Corona-Pandemie stellt, war für mich nachvollziehbar." Denn ohne Programmierkenntnisse, dafür mit vielen Ideen im Kopf, nahm sie am "WirVsVirus Hackathon" teil, zu dem die Bundesregierung aufgerufen hatte.

Aufmerksam geworden auf den Design- und Programmierwettbewerb war sie in sozialen Netzwerken - und sofort begeistert. "Einige dieser Probleme sind für mich selbst und mein direktes Umfeld schon jetzt sehr sichtbar", sagt sie und zählt Beispiele auf: "Wer kümmert sich um Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, und die ja weiterhin mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, medizinisch und auch sozial versorgt werden müssen? Welche wirtschaftlichen Auswirkungen wird es haben, wenn weite Teile der Gesellschaft nur eingeschränkt, manche gar nicht mehr ihrer bisherigen Erwerbsarbeit nachgehen können?"

Für sie mehr als genug Gründe, am "Hackathon" teilzunehmen. "Da ich mich neben meiner beruflichen Tätigkeit als Beraterin für Organisationen, Trainerin und Coach für Teams und Führungskräfte auch mit dem Themenbereich ,Gender und Sexismus' beschäftige, fiel mir ein weiteres Thema sofort ein - und wie sich herausstellte, war ich da bei Weitem nicht die Einzige."

Es ging darum, wie es gelingen kann, Betroffene von häuslicher Gewalt in der Krise weiterhin bestmöglich zu schützen.

"Die Lage dieser Personen ist in der Corona-Pandemie deswegen so prekär, weil wir nun bereits seit einer Weile und womöglich noch für längere Zeit in ungewohnten sozialen Situationen sind", beschreibt Claudia Salowski die Situation. "Und das erzeugt zusätzlichen Stress. Als Paare oder als Familien hängen wir durch das sogenannte ,Social Distancing' viel mehr auf kleinstem Raum aufeinander, als das in Normalsituationen der Fall ist."

Insgesamt beschäftigten sich während des "Hackathons" 42 968 Menschen mit 1900 Herausforderungen und wurden dabei von 2922 Mentoren unterstützt, darunter Dorothea Bär (CDU), Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. "Aus den vorausgewählten Herausforderungen entstanden 1500 Projekte, also Lösungsideen, zu denen bis Sonntag ein Präsentationsvideo von maximal zwei Minuten Länge eingereicht werden musste", erklärt Claudia Salowski.

Der Arbeitsprozess sei eine Herausforderung gewesen: "Die Kommunikation sollte über Slack, YouTube und Twitter laufen. Nichts davon hatte ich bisher intensiv genutzt!"

Sie beschreibt die Situation: "Für jede Aufgabe gab es einen Kanal, dazu noch jeweils einen für die verschiedenen organisatorischen Themen. Und das Orga-Team stand auch nach dem Startschuss immer noch vor der Herausforderung, wie über 40 000 Menschen gleichzeitig Zugang erhalten sollten."

Die beiden Teams, in denen sie arbeiten wollte, beschäftigten sich zum einen mit der Frage, wie sichere Zufluchtsorte für Frauen geschaffen werden können, zum anderen mit der Entwicklung einer App zur Soforthilfe oder Beratung in Gewaltsituationen.

"Bis spät in die Nacht wurde inhaltlich diskutiert", erinnert sie sich. Das Engagement sei erfolgreich gewesen: "Bis zum Sonntagmorgen verlief die Arbeit überraschend reibungslos, wenngleich ich schnell feststellte, dass ein Tanzen auf beiden Hochzeiten in gleichem Maße einfach nicht leistbar war, denn auch in Zeiten digitaler, multimedialer Lösungen kann man seine Aufmerksamkeit eben nicht teilen."

Daher arbeitete sie im App-Team am Inhalt, gemeinsam mit zwei Sozialarbeiterinnen, im anderen Team übernahm sie die Aufgabe, Frauenhäuser anzurufen, um diese nach ihrer Meinung zu den Ideen zu befragen.

"Bis zum Sonntagmorgen wunderten wir uns miteinander im Inhaltsteam schon fast ein bisschen, dass alles so reibungslos lief", sagt sie in der Rückschau. "Und das ist ja auch verwunderlich: Da kommen Menschen für einen extrem kurzen Zeitraum zusammen, die sich bisher nicht kennen, sich nur in der Videokonferenz sehen, völlig unterschiedliche Hintergründe, Interessen und Motivationslagen haben." Durch ihren beruflichen Hintergrund habe es sie wenig überrascht, was die Folge war: "Dass ein Team irgendwann in eine Phase kommt, in der Konflikte entstehen und Dinge neu ausgehandelt werden müssen, ist völlig normal. Allerdings standen wir unter massivem Zeitdruck." Was also tun? "Was man sonst auch tut, wenn es knallt: sich in kleinere Grüppchen verteilen, in denen man sich auch emotional aufgehoben fühlt, dem Ärger kurz Luft machen - und dann weiter. Nur hier eben digital."

Ihr Fazit: "Am Ende hat alles unfassbar gut geklappt. Es ist eine tolle Idee für eine App entstanden. Daraus wurde ein super Video, das in den Auswahlprozess eingereicht wurde, tolle Präsentationsunterlagen und eine umfassende Projektbeschreibung."

Auch falls das Projekt nicht zur Umsetzung und Unterstützung seitens der Bundesregierung ausgewählt werde, habe sie einen positiven Eindruck, meint Claudia Salowski. "Das war eine der berührendsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe: tatsächlich Teil von etwas ganz Großem zu sein", bilanziert sie. "Und es war ein Wochenende, das mir lange in Erinnerung bleiben wird."