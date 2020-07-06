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Montag, 06.07.2020 - 20:00
3 min

Marburgerin Marissa Heide berichtet von Alltagsrassismus

Marissa Heide ist in Marburg geboren und in Schönstadt aufgewachsen, wo auch ihre Mutter herkommt. Ihr Vater stammt aus Ghana. Alltagsrassismus habe sie schon oft erlebt, erzählt sie.

Von Katja Peters
Marissa Heide ist in Cölbe aufgewachsen und in der Steinmühle zur Schule gegangen. Foto: Katja Peters

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