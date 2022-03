Marburgs Geschichte wird im Rathaus begehbar

Die Eichenholztreppe des Rathauses aus dem 16. Jahrhundert ist wieder freigelegt worden. Die alten Stufen benötigen an einigen Stellen neues Holz. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

MARBURG - Im doppelten Sinne wird Vergangenes im Marburger Rathaus begehbar gemacht: Alte Holzstufen, die sich unter einer Verkleidung versteckt haben, werden dieser Tage bei einer Sanierung in Foyer und Treppenhaus wieder hervorgeholt. Und zugleich kommt die Geschichte von acht Jahrhunderten an die Wände.

Eröffnung der Ausstellung erfolgt Anfang April

Erster Schritt ist die Renovierung. "Wir haben vorher mal unter den Treppenbelag geschaut und festgestellt, dass dort größtenteils gut erhaltene Eichenholzstufen liegen", erklärt Oliver Kutsch, Fachdienstleiter Hochbau. Deswegen entschieden die Fachleute sich dafür, die freigelegten Stufen wieder schön aufzubereiten. Neben der Treppe mit ihren vier Treppenläufen, die bis in das zweite Obergeschoss führen, erhalten auch die Holzvertäfelungen an der Wand besondere Aufmerksamkeit: Sie wurden abgenommen und von einer Fachfrau restauriert. Frische Farbe gibt es für den Eingangsbereich im Erdgeschoss und für den angrenzenden Ausstellungsraum. Der große Raum links der Eingangstüre erhält in diesem Zuge eine neue Ausstattung - um ihn zu einem professionelleren Ausstellungsraum zu machen.

Kunst wird nicht nur im Erdgeschoss eine große Rolle spielen - sondern auch entlang der vier Treppenläufe: Dort wird ein Zeitstrahl entstehen, der Besucher durch acht Jahrhunderte Marburg führt. Entlang jedes Treppenlaufs werden Bilder, historische Gemälde, Dokumente, Skizzen und kleine Texte in jeweils zwei Jahrhunderte Stadtgeschichte mitnehmen. Die Zeitreise im Rathaus ist einer von drei Bausteinen einer Ausstellung zum Jubiläumsjahr. Die Brüder-Grimm-Stube wird zum Aufenthalt einladen, zum Lesen und Stöbern - und zum Hören. Für den Ausstellungsraum sind Texte und Hörspiele entstanden. Begreifbar werden achthundert Jahre Marburg auch durch acht sorgfältig ausgewählte Gegenstände - sie stehen für je ein Jahrhundert Marburg. Im Südflügel des Landgrafenschlosses wird Geschichte ebenfalls zum Anfassen dargestellt: "Objekte erzählen Stadtgeschichte" heißt es dort. 40 Gegenstände laden zur Zeitreise ein.

Eröffnet werden die drei Ausstellungen zur Stadtgeschichte und das frisch renovierte Rathaus Anfang April.