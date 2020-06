Marburgs "Heilpflanzenoasen" entdecken

Die Bank neben dem Marktplatzbunnen ist zur "Frauenoase" geworden, an der Eisenkraut wächst. Foto: Simone Schwalm/Stadt Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Sie tragen klangvolle Namen wie Traumoase, Sonnenoase oder Liebesoase und sie bergen jahrhundertaltes Wissen um die Heilkräfte von Kräutern: Zwölf "Heilpflanzenoasen" laden im Marburger Stadtraum dazu ein, die Vielfalt der Kräuter ganz individuell zu erkunden.

Für die Veranstaltungsreihe "Andersartig - Magie der Kräuter" hat die Stadt Ruhebänke von Marburger Künstlern gestalten lassen. Daneben aufgestellte Pflanzkübel mit Heilkräutern und Audiopodcasts laden zum Erleben mit allen Sinnen ein.

"Gerade während der vergangenen Wochen haben wir die Natur als Lehrmeisterin erlebt, die uns verdeutlicht hat, dass sie sich nicht beherrschen lässt. Von der Natur sind wir in existenzieller Weise abhängig - wir brauchen sie, aber sie braucht uns nicht. Das ist etwas, dass die Menschen damals noch wussten und woran wir nun wieder erinnert wurden", sagte Oberbürgermeister und Kulturdezernent Thomas Spies (SPD) während der Eröffnung der Veranstaltungsreihe "Andersartig - Magie der Kräuter". Sie findet im Rahmen des Themenjahrs "Andersartig - Hexen. Glaube. Verfolgung" statt.

Fotos Die Bank neben dem Marktplatzbunnen ist zur "Frauenoase" geworden, an der Eisenkraut wächst. Foto: Simone Schwalm/Stadt Marburg Neben Oberbürgermeister Thomas Spies (Mitte) eröffnen (v. l.) Christine Amend-Wegmann (Fachbereichleiterin), die kuratorische Mitarbeiterin Schabnam Kaviany, Ruth Fischer (Fachdienstleiterin) und Christoph Becker die Reihe "Andersartig - Magie der Kräuter". Foto: Simone Schwalm 2

Während des Rundgangs "Bank-Memory" spielen

Neben weiteren Aktionen zu dem Themenschwerpunkt bietet die Veranstaltungsreihe Einblicke in die Welt des Hexenglaubens und in die Erkenntnisse über heilende und schädigende Auswirkungen von Pflanzen. "Das Thema Kräuter ist ein Schwerpunkt im Hexenjahr und war eine Anregung aus der Zivilgesellschaft", erläuterte Christine Amend-Wegmann, Leiterin des Fachbereichs Zivilgesellschaft, Stadtentwicklung, Migration und Kultur, während eines Spaziergangs zu verschiedenen "Heilpflanzenoasen" rund um den Marburger Marktplatz - vor dem Rathaus, am Marktplatz-Brunnen, an der Wasserscheide und vor der Brüder-Grimm-Stube.

An der Umsetzung des Themenweges vom Alten Botanischen Garten über die historische Altstadt bis hinauf zum Schloss waren zahlreiche Akteure beteiligt. Die künstlerische Gestaltung der Bänke und Kübel haben Hasret Sahin, Baris Göcen und das Kollektiv Unikat44 übernommen. Jede gestaltete Bank hat ein "neutrales" Gegenstück, sodass Entdecker "Bank-Memory" spielen und die jeweiligen Pärchen suchen können. Wer sich aktiv auf die Suche begeben möchte, hat außerdem die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen, die in der Broschüre zur "Magie der Kräuter" zu finden ist.

Vor dem Marburger Rathaus beispielsweise findet sich nun eine Bank in Regenbogenfarben, daneben ein Pflanzenkübel mit Rosen - dem Sinnbild der ewigen Liebe - und Schafgarbe, einer Heilpflanze, die auch "Augenbraue der Venus" oder "Frauendank" genannt wird. Im Eingangsbereich zum Rathaus ist so eine "Liebesoase" entstanden; das Pendant zur gestalteten Sitzgelegenheit befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Audiopodcasts mit Stimmen der "Hörtheatrale" laden zum Verweilen ein. "Herzlich willkommen - nehmen Sie Platz", ist zum Beispiel an der "Energieoase" an der Wasserscheide zu hören. Dort wachsen neben Beifuß, Wegwarte und anderen Kräutern Gänseblümchen, die unter anderem als Muntermacher gelten, gegen Frühjahrsmüdigkeit helfen und Appetit, Verdauung und Stoffwechsel anregen sollen. Und da sagt die Stimme plötzlich: "Hören Sie - hören Sie: Ich glaub, da spricht das Gänseblümchen."

Nun ist die Stimme von Sprecherin Franziska Knetsch zu hören, die als "Gänseblümchen" des Autoren und "Seelengärtners" Alfred Zenz Junior spricht: "Sieh hin und schau, wie schön ich bin, frech und ungestüm, bereite ich dir Lust und Freude. Denn ich bin die Hingabe an das Leben in ungezügelter Leidenschaft."

So sind an allen Stationen Lieder, Gedichte oder literarische Textauszüge zu hören, die der jeweiligen Thematik der Oasen entsprechen, erläuterte Daniel Sempf, künstlerischer Leiter und Begründer der Hörtheatrale.

Mit Eröffnung der Heilpflanzenoasen stellte Ruth Fischer, Leiterin des Fachdienstes Kultur, auch die Programmbroschüre "Magie der Kräuter" vor, in der sich neben der Verlosung zum "Bank-Memory" mehr als 40 Veranstaltungen, Workshops, Führungen und Ausstellungen sowie weitere Angebote zum Thema Kräuter finden.