Marburgs Kinos sind ausgezeichnet

Freude über die Auszeichnung (v.l.): Kinobetreiberin Marion Closmann, Birgit Peulings sowie Irmi und Hubert Hetsch vor dem prämierten Capitol-Filmkunsttheatern. Foto: Cineplex Marburg

Marburg (red). Erneute Auszeichnung für Marburgs Kinos: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat die Preisträger der Kinoprogramm- und Verleiherpreise 2020 bekannt gegeben. Beide Marburger Kinos wurden erneut ausgezeichnet.

Das Cineplex Marburg erhielt eine Auszeichnung für sein besonderes Kinder- und Jugendfilmprogramm, die Marburger Filmkunsttheater im Capitol für ihr herausragendes Jahresfilmprogramm und Engagement im Dokumentarfilmbereich.

Insgesamt erhielten 254 Kinos in ganz Deutschland Auszeichnungen für ihre besondere Programmqualität.

Das Cineplex Marburg erhält seine Auszeichnung in der Kategorie Kinder- und Jugendfilmprogramm bereits im 16. Jahr in Folge. In dieser Kategorie wurden 65 Kinos mit unterschiedlicher Dotierung ausgezeichnet. Das Kinder- und Jugendprogramm des Cineplex Marburg gehört damit zu den Besten in Deutschland.

Die Capitol-Filmkunsttheater knüpfen mit der Auszeichnung für ihr Jahresprogramm an die langjährigen Auszeichnungen der Marburger Filmkunsttheater an. In der ebenfalls prämierten Sonderkategorie Dokumentarfilm wurden 72 Kinos in Deutschland ausgezeichnet.

Marion Closmann, Birgit Peulings sowie Hubert und Irmi Hetsch freuen sich über die Auszeichnungen, da hiermit keineswegs nur das Vorführen bestimmter Filme belohnt wird.

"Wir sehen vielmehr eine besondere Anerkennung für das gesamte Engagement rund um die Kinder- und Jugendfilme wie Aktionen zu Filmstarts, Lesungen und Gastbesuche, unsere regelmäßige Kinderbetreuung sowie die Angebote des Cineplex Kinderkinoclubs", betont die für dieses Bereich engagierte Medienwissenschaftlerin, Birgit Peulings.

"Anspruchsvolles Kinoprogramm zu zeigen, liegt unserem Familienunternehmen sehr am Herzen. So sind wir immer für Kooperationen aller Art offen, laden FilmemacherInnen zu Gastbesuchen ein und bauen eigene Filmreihen auf wie beispielsweise die Reihe Im Fokus Dokumentarfilm, die eine besondere Auszeichnung erhielt", erklärt Marion Closmann.

"Die Auszeichnungen, die wir nun erhalten haben, beziehen sich auf das Jahresprogramm 2019, als wir noch 365 Tage im Jahr dem Publikum ein Filmprogramm anbieten konnten", so Closmann weiter. "Die diesjährigen Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie stürzen unsere Filmtheater in eine enorm schwierige wirtschaftliche Situation. Wir hoffen sehr, dass wir durchhalten können, um auch in der Zukunft dem Marburger Publikum mit vielen attraktiven Angeboten das Filmerlebnis auf der großen Leinwand ermöglichen zu können."