Marburgs Lichtherz leuchtet wieder

In luftiger Höhe haben die Techniker Stück für Stück die Neonröhren wieder in die Fassung des Lichtkunstherzens eingesetzt. Foto: Thomas Steinforth, Stadt Marburg

Marburg (red). Das Marburger Lichtkunstherz am Kaiser-Wilhelm-Turm ist wieder intakt. Eine Firma hat die letzten fehlenden Neonröhren an dem Herz angebracht und die Steuerung überprüft. Nun kann das Herz wieder per Anruf zum Leuchten gebracht werden. Unter der Festnetznummer 0 64 21- 59 04 69 können Menschen einander - und auch die restliche Marburger Stadtgesellschaft - nun wieder mit einem leuchtenden Herz erfreuen. Nach einem Anruf erstrahlt die Installation hoch auf Spiegelslust für zehn Minuten. Nach einem Blitzeinschlag im Frühsommer 2019 war das Herz erloschen. Die Stadt musste unter anderem eine neue Steuereinheit und Leuchtröhren für das Kunstwerk anschaffen.