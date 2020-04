Marburgs OB Spies auf dem Weg der Besserung

Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spieß hat eine OP, bei der ein Prostatakrebs-Tumor entfernt wurde, nach eigenen Angaben gut überstanden. Archivfoto: Georg Kronenberg

Marburg (red). Marburgs Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) hat sich Ende März einer geplanten Operation unterzogen, von der er sich nun erholt. Ein frühzeitig erkannter Prostatakrebs-Tumor wurde vollständig entfernt. "Meine Ärzte und ich, wir gehen von einer vollständigen Genesung aus", so Spies. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Spies ist bis Ende April krankgeschrieben und wird in der ersten Maiwoche in den Dienst zurückkehren.