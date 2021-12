Marburgs OB startet in zweite Amtsperiode

Oberbürgermeister Thomas Spies startet in seine zweite Amtszeit. Die Berufungsurkunde überreicht Stadträtin Kirsten Dinnebier (r.); per Handschlag verpflichtet hat ihn Stadtverordnetenvorsteherin Elke Neuwohner. Foto: Birgit Heimrich/Stadt Marburg

MARBURG - Die zweite Amtszeit von Marburgs Oberbürgermeister (OB) Thomas Spies (SPD) hat im Dezember offiziell begonnen.

"Oberbürgermeister von Marburg zu sein, ist das Schönste, was einem passieren kann", sagte der 59-Jährige bei seiner Einführung und Verpflichtung vor der Stadtverordnetenversammlung. Er gewann am 28. März die OB-Stichwahl. Seine neue Amtszeit dauert bis zum 30. November 2027.

"Ich danke den Bürgern unserer Stadt für ihr Vertrauen und die Chance auf weitere sechs Jahre, um mit Ihnen gemeinsam unsere wunderbare Stadt voranzubringen", so Spies. Es sei gelungen, schon viele Pläne in die Realität umzusetzen und viele Herausforderungen für die Zukunft anzugehen, so Spies.

Als Beispiele zählte er unter anderem das Bildungsbauprogramm für die Schulen, die Frage bezahlbaren Wohnraums, Digitalisierung der Verwaltung, Klimaschutz, gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Teilhabe, die Stärkung Marburgs als Wirtschaftsstandort oder auch das Miteinander in der Corona-Krise auf. "Wer, wenn nicht wir, wo wenn nicht in Marburg, wann, wenn nicht jetzt, kann es gelingen, aus diesen schwierigen Zeiten gestärkt hervorzugehen?", so Spies. Und appellierte: "Wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen, zusammenhalten und anpacken, dann schaffen wir es."

"Marburg miteinander" sieht Spies nicht nur als "unser Schlagwort in der Corona-Krise", sondern auch als ein Konzept für die Zukunft, für den Weg "in die sozial-ökologische Moderne". Große Aufgaben lägen vor uns. "Wer, wenn nicht wir mit unseren neuen finanziellen Möglichkeiten, sollte hier vorangehen?", so der OB.

Stets orientiert "am

Besten für die Stadt"

"Lassen Sie uns gemeinsam mit allen, die in unserer Stadt leben, im engen Dialog mit den Bürgern und größtmöglicher Beteiligung in den kommenden Jahren zusammenarbeiten", appellierte Thomas Spies an die Stadtverordneten. Dieses Angebot, die Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und stets orientiert am Besten für die Stadt, gelte allen demokratischen Kräften, betonte der alte und neue Oberbürgermeister von Marburg: "Ich jedenfalls freue ich sehr darauf."