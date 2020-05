Marburgs Stadtbücherei öffnet wieder

Jürgen Holzer weist darauf hin, dass das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes Pflicht ist. Foto:Thomas Steinforth/Stadt Marburg

Marburg (red). Spannenden, interessanten Lesenachschub oder neue Spiele können sich Kunden der Stadtbücherei Marburg ab Dienstag wieder ausleihen. Dann öffnet die Stadtbücherei zu den gewohnten Öffnungszeiten. Aber es gilt: Abstand halten und Gesichtsmaske tragen, Bücher und Spiele beim Gang durch die Regalreihen auswählen - aber nicht stöbern, verweilen und vor Ort mit dem Schmökern beginnen.

Eine Bedeckung für Mund und Nase ist Pflicht für alle, die in die Stadtbücherei kommen. Außerdem wird das Team der Bücherei den Einlass begrenzen: Um einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern einhalten zu können, dürfen sich maximal 24 Personen gleichzeitig in der Stadtbücherei aufhalten. Wegen der begrenzten Personenzahl werden alle Besucher gebeten, ihren Aufenthalt so kurz wie möglich zu gestalten.

Auf alle Besucher wartet beim Betreten der Stadtbücherei zudem ein Warenkorb, den sie durch die Bibliothek mitnehmen. Nur mit diesem Bibliothekskorb ist ein Eintritt möglich. Ein- und Ausgänge sind voneinander getrennt und mit Pfeilen auf dem Boden gekennzeichnet. Die Selbstverbucher-, Computer- und die Infoplätze sind mit Plexiglas- und Holzabtrennungen versehen. Individuelle Auskünfte und Beratungen sind eingeschränkt möglich. Gebühren können am Kassenautomaten oder online beglichen werden.

Um einen Ansturm an den ersten Öffnungstagen zu vermeiden, hat die Stadtbücherei die Rückgabefristen aller derzeit ausgeliehenen Medien automatisch noch einmal bis Mitte/Ende Mai verlängert. Für Benutzer, die ihre Medien lediglich abgeben möchten, steht die Medienrückgabebox am Hintereingang auch während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Außerdem bittet die Stadt darum, die Stadtbücherei möglichst einzeln aufzusuchen. Pro Familie können maximal zwei bis drei Personen die Bibliothek zeitgleich benutzen.

"Die Nutzung der Stadtbücherei als Treffpunkt und für beliebte Aktivitäten wie gemütliches Lesen, entspanntes Verweilen, bei einem Kaffee in der Zeitung stöbern, Vorlesen für Kinder, Ausprobieren von Spielen, individuelles Arbeiten und das Lernen in der Gruppe ist derzeit leider nicht gestattet", bedauert Jürgen Holzer, Leiter der Stadtbücherei. Deshalb wurden auch einzelne Bereiche und Aufenthaltsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendbibliothek, die Zeitungs- und Zeitschriftenabteilung, die Garderobe, Leseecken und Sitzgelegenheiten, Internetarbeitsplätze, Gruppen- und Einzelarbeitsplätze sowie das Kopiergerät für die Benutzung gesperrt.