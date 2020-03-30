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Montag, 30.03.2020 - 11:50
3 min

Marburgs Stadtmarketing appelliert an Vermieter

Das Marburger Stadtmarketing ruft Vermieter von gewerblichen Immobilien zu Nachsicht in Zeiten von Corona auf.

Von Ina Tannert
Das Marburger Stadtmarketing ruft Vermieter von gewerblichen Immobilien zu Nachsicht in Zeiten von Corona auf. Archivfoto: Thorsten Richter

Das Marburger Stadtmarketing ruft Vermieter von gewerblichen Immobilien zu Nachsicht in Zeiten von Corona auf. Archivfoto: Thorsten Richter

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