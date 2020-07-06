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Montag, 06.07.2020 - 15:00
2 min

Marburgs verborgener Radweg

Es ist vermutlich der Insider-Radweg schlechthin in ganz Marburg: die Strecke aus der Innenstadt, vom Erlenring über den Alten Kirchhainer Weg auf die Lahnberge. Doch die Route könnte demnächst bekannter werden ...

Von Björn Wisker
Fünf Jahre nach der Zusage der Behörden für einen Radweg zu den Lahnbergen Schilder aufzustellen, hat das eine Privat-Initiative nun selbst gemacht. Ulrich Schu freut das. Foto: Björn Wisker

Fünf Jahre nach der Zusage der Behörden für einen Radweg zu den Lahnbergen Schilder aufzustellen, hat das eine Privat-Initiative nun selbst gemacht. Ulrich Schu freut das. Foto: Björn Wisker

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