Massentest auf Covid-19 in Neustadt gestartet

Marburg/Neustadt (red). Ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Neustadt wurde positiv auf den Covid-19-Erreger getestet, das teilte die Pressestelle des Regierungspräsidiums Gießen am Mittwochnachmittag mit. Der Betroffene zeigt lediglich leichte Symptome. Es handelt es sich um den ersten und bislang einzigen bestätigten Verdachtsfall innerhalb der Bewohnerschaft der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt. In Teilen der ehemaligen Kaserne sind aktuell 326 Menschen untergebracht. Das Gesundheitsamt des zuständigen Landkreises Marburg-Biedenkopf wurde umgehend informiert.

Die Ursache für die Erkrankung ist noch nicht abschließend geklärt. Indes ist eine Mitarbeiterin eines am Standort tätigen Dienstleisters positiv getestet worden. Beide betroffenen Personen sowie deren Kontaktpersonen wurden umgehend isoliert untergebracht und vom Dienst freigestellt.

Auf Veranlassung und in Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt und dem Deutschen Roten Kreuz werden ab Mittwoch alle Bewohner sowie die Mitarbeitende der Einrichtung getestet. Dies dient dazu, einen Überblick und damit eine Einschätzung des Geschehens vornehmen zu können, um auf dieser Grundlage weitere gezielte Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen, heißt es aus dem für die Einrichtung zuständigen Regierungspräsidium Gießen (RP).

Die Testergebnisse werden in etwa drei bis vier Tagen erwartet. Die Einrichtung bleibt bis auf Weiteres für Neuaufnahmen und Zuweisungen an die Kommunen gesperrt. Bis zum Vorliegen aller Befunde werden außerdem Zusammenkünfte, insbesondere in geschlossenen Räumen und außerhalb der gewöhnlichen Sozialgemeinschaften, untersagt. Die erkrankten Personen sowie deren Kontaktpersonen wurden umgehend isoliert untergebracht oder befinden sich in Quarantäne.