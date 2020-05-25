Montag,
25.05.2020 - 14:00
2 min
Mausert sich Fronhausen zum Mittelzentrum?
Die Gemeinde Fronhausen hat die Chance, zum Mittelzentrum aufzusteigen. Was braucht es dafür - und warum ist das eigentlich sinnvoll?
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