Medienkisten zum Stadtjubiläum

Neu im Programm der Stadtbücherei. Ob Erinnerungen an verschwundene Orte, Angebote für Kinder oder ältere Menschen, Marburg im Mittelalter oder Zukunftsfragen der Stadt - alles ist bei den Marburg800-Medienkisten dabei. Foto: Stadt Marburg

MARBURG - Gleich zehn Marburg800-Medienkisten bieten die Stadtbücherei und die Stadtschriften der Stadt Marburg ab sofort als Neuigkeit im Programm zum Ausleihen an. Eingeladen sind alle Interessierten anlässlich des Stadtjubiläums, zum Stöbern in Marburg-Erinnerungen genauso wie zum Blick in die Zukunft.

Abholen mit Ausweis

der Stadtbücherei

"Wollten Sie schon immer mal wissen, wie es früher in Marburg war? Kennen Sie bekannte Marburger Frauen und Männer? Oder möchten Sie gerne an Kindheit und Jugend in Marburg erinnert werden? Vielleicht interessieren Sie sich aber auch ganz aktuell für Nachhaltigkeit? Oder Sie planen ein Projekt zum Thema Umwelt?" Für all das sind, wie Cornelia Wiegand von der Stadtbücherei und Sabine Preisler für die Stadtschriften erklären, jetzt praktische Boxen mit Büchern und weiteren Medien zur Abholung zusammengestellt.

Für die Ausleihe wird nur ein Stadtbüchereiausweis benötigt. Die Medienkisten können in der Stadtbücherei (Ketzerbach) kostenlos von Privatleuten, Gruppen, Schulklassen und Institutionen geliehen werden. Die Marburg800-Medienkisten gibt es neu zu den Themen: "Verlorenes Marburg: verschwundene und vergessene Orte", "Frauen in Marburg", "Marburg im Mittelalter", "Marburg erinnern für Altenpflegeeinrichtungen" (mit Schneekugeln und Spielen, "Marburg für Kinder", "Marburger Persönlichkeiten", "Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit", "Tierwohl", "Marburg aktuell" und "Geschichte Marburgs".

Die Inhalte der jeweiligen Medienkiste, die je nach Thema neben Büchern, auch Broschüren, Spiele oder DVDs enthält, sind im Katalog der Stadtbüchereiabrufbar auf https://sb-marburg.lmscloud.net/.

Die Ausleihfrist beträgt vier Wochen, kann aber auch variiert werden. Um eine der Medienkisten rechtzeitig vor der Sommerpause vom 8. bis 20. August zu reservieren, genügt ein Anruf oder eine E-Mail. Wer nach der Ausleihe eine der enthaltenen Stadtschriften erwerben möchte, kann dies unter www.marburg.de/stadtschriften tun.