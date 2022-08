Mehr Förderung für E- und E-Lastenräder

Mehr E-Lastenräder auf die Straße - das will die Stadt Marburg nun mit einer höheren Förderung erreichen. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

MARBURG - Die Stadt Marburg fördert den Kauf von Elektro-Fahrrädern und Elektro-Lastenrädern bereits seit zwei Jahren. Das Förderprogramm werde sehr gut nachgefragt, teilte die Stadt mit. Um den Anreiz für den Umstieg weiter zu erhöhen, erhöht die Stadt nun auch die Förderung - und erweitert sie um eine Unterstützung beim Kauf von Fahrradanhängern.

Man wolle die Förderung erhöhen und bedarfsgerecht anpassen, sagte Bürgermeisterin Nadine Bernshausen (Grüne). Seit 1. August ist die neue Förderrichtlinie in Kraft. "Neu ist, dass jetzt auch der Kauf von Fahrradanhängern bezuschusst wird. Damit wollen wir die Attraktivität der Lastenbeförderung mit dem Fahrrad erhöhen", erklärt die Bürgermeisterin.

Mehr als 500 Mal hat die Stadt in den vergangenen zwei Jahren eine Förderung für E-Räder bewilligt. Die Anträge können nun direkt über ein Online-Formular eingereicht werden. Außerdem gibt es neben dem Zuschuss in Form von Marburg-Gutscheinen auch noch Klimaboni für die Käufer. "Ein Klimabonus-Schein entspricht einer Maßnahme, bei der zehn Kilogramm CO 2 eingespart werden", erklärt Maik Schöniger vom Klimabonus-Projekt. "Ein Klimabonus-Schein hat dabei den Wert von einem Euro." Die Klimaboni werden bei teilnehmenden Partnern angenommen.

Diese Zuschüsse gibt es: Kaufprämie Elektro-Fahrrad in Höhe von 100 Euro Marburg-Gutscheinen und 100 Klimaboni, Kaufprämie Elektro-Lastenrad in Höhe von 1000 Euro Marburg-Gutscheinen und 115 Klimaboni; Kaufprämie (Elektro-)Lasten-/Kinderanhänger in Höhe von 100 Euro Marburg-Gutscheinen und 115 Klimaboni; Zusatzprämie für Elektro-Lastenräder für 2000 gefahrene Kilometer im ersten Jahr nach dem Kauf in Höhe von 500 Euro Marburg-Gutscheine und 26 Klimaboni.

Eine Kilometerprämie für Elektro-Fahrräder wird es nicht mehr geben. Weitere Infos und die genauen Bedingungen finden sich auf www.marburg.de/fahrradfoerderung.