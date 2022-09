Mehr Lebensqualität und soziale Kontakte durch Implantat

Vereinfacht besteht ein Cochlea-Implantat (kurz: CI) aus einem externen Soundprozessor und einem Implantat. Dieses ist mit einem Elektrodenträger ausgestattet, der in die Hörschnecke (die Cochlea) gelegt wird. Die in den Prozessor integrierten Mikrofone nehmen den Schall auf. Der Prozessor verarbeitet die Signale. Diese werden dann als elektrische Impulse über die Elektrodenkontakte an die Hörnervenfasern weitergeleitet. So kommt es zum Hören.