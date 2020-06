Mehr Platz für Radler in Marburg

Die Marburger Gutenbergstraße wird für den Radverkehr künftig in beide Richtungen freigegeben. Die Umsetzung ist noch in diesem Jahr geplant. Foto: Patricia Grähling, Stadt Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Neue Radschutzstreifen und Fahrradstraßen und eine Testphase für Grünpfeile für Radfahrer an zwei Ampeln: Weil durch die Corona-Krise aktuell deutlich weniger in Marburgs Innenstadt Autos fahren, dafür mehr Rad und Fuß genutzt werden, setzt die Stadt in den nächsten Wochen weitere große Projekte aus dem Radverkehrsentwicklungsplan um.

Verwaltung nutzt das reduzierte Autoaufkommen

"Derzeit ist der Autoverkehr in Marburg deutlich reduziert. Das wollen wir nutzen und Alternativen fördern", erklärt Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). "Die Markierung von Radschutzstreifen etwa ist für einige Straßen schon länger in Planung und wird jetzt mit Farbe dauerhaft auf die Straße gebracht. Andere Veränderungen werden jetzt mit weniger Verkehr erst einmal getestet - etwa die Einführung von Grünpfeilen für den Radverkehr an Ampeln."

W Die Universitätsstraße erhält im Bereich der Marburg Mall 2M (zwischen der Gutenbergstraße und dem Garten des Gedenkens) eine neue Fahrbahnmarkierung - wenn das Wetter mitspielt, bereits ab nächsten Mittwoch. Es entstehen dabei auch zusätzliche Radwege für den bergauffahrenden Verkehr.

W Die Gutenbergstraße ist eine Einbahnstraße. Sie wird künftig in der Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben. Die Umsetzung ist möglich, wenn die Ampelanlage an der Kreuzung zur Universitätsstraße teilweise mit Fahrradampeln und ausgestattet wird. Geplant ist dies noch für dieses Jahr.

W Ab 29. Juni soll die Neue Kasseler Straße eine neue Aufteilung bekommen: Die Mittelmarkierungen werden zwischen der Zimmermannstraße und der Schlosserstraße weitestgehend entfernt, stattdessen entstehen auf beiden Seiten der Straße Radstreifen.

W Grünpfeile für Radfahrer werden testweise an den Ampeln Am Grün und in der Leopold-Lucas-Straße installiert.

W Am Wilhelmsplatz wird versuchsweise zudem ein genereller Grünpfeil angebracht, der auch für den motorisierten Verkehr gilt. Die Uferstraße und die Verbindung am Ortenberg von der Nonnengasse bis zur Waggonhalle - also der gesamte Weg unterhalb der Georg-Voigt-Straße - werden zu Fahrradstraßen.

W Am Ortenberg entsteht damit auf einer Länge von rund 1,70 Kilometern eine neue "schnelle" Nord-Süd-Radverkehrsverbindung östlich der Bahnstrecke, die in den kommenden Jahren Zug um Zug bis nach Bortshausen und Cölbe erweitert werden soll.

W Die Stadt richtet erste Parkplätze für Lastenfahrräder an zunächst drei Stellen ein: Ketzerbach, Gutenbergstraße und Wilhelmstraße.