Mehrere Verletzte bei Explosion in Cölbe

CÖLBE - Vier Personen erlitten bei einer Explosion am Dienstagabend unterschiedlich schwere Verletzungen. Zur Verpuffung kam es in einer Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße "Heuberg" in Cölbe. Laut Polizei liegen die Hintergründe derzeit noch völlig im Dunkeln.

Zu dem Vorfall kam es gegen 22.15 Uhr. Aufgeschreckte Anwohner alarmierten nach dem lauten Knall sofort die Rettungskräfte. Bei dem Geschehen erlitten der 28 Jahre alte Bewohner und ein 19-jähriger Besucher erhebliche Verletzungen, darunter auch Brandwunden. Beide wurden nach der Erstversorgung in der Uni-Klinik mit Hubschraubern in Spezialkliniken für Brandverletzungen geflogen.

Zwei weitere Menschen, die sich zu Besuch bei dem 28-Jährigen befanden, wurden ebenfalls zur Behandlung in die Uni-Klinik transportiert. Dabei handelt es sich um eine 19-jährige Frau und einen 25 Jahre alten Mann. Der letztgenannte Mann verletzte sich beim Versuch, seine Bekannten zu retten. Ersten Erkenntnissen zufolge hielt er sich zum Zeitpunkt der Explosion zufällig nicht im Haus auf. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

Durch die Wucht der Explosion wurden Dachziegel auf die Straße geschleudert und ein Fenster aus der Verankerung gedrückt. Die Wohnung wurde von der Polizei versiegelt. Nach vorsorglicher Prüfung der Statik, die noch erfolgen muss, gehen die Ermittler in den nächsten Tagen der Ursache des Geschehens auf den Grund. Erst danach können seriöse Aussagen zu dem Vorfall getroffen werden. Auch die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.