Mietzi braucht Freiräume

Mietzi ist eine sehr fitte, ältere Katzendame, die nach dem Tod ihrer Besitzerin ein neues Zuhause sucht. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Tigerkatze Mietzi wurde 2005 geboren und kam nach dem Tod ihrer Besitzerin ins Marburger Kreistierheim. Dort zeigt sie sich angesichts ihrer so radikal veränderten Lebensumstände etwas nervös, aber dennoch sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig gegenüber jeglichen Besuchern.

Mietzi ist eine zutrauliche, verschmuste und selbstbewusste Katze, die ihr Leben lang gut versorgt und regelmäßig geimpft wurde. Ihre 15 Lebensjahre sieht man ihr nicht nur nicht an, Mietzi ist vom Kopf her auch richtig jung geblieben. Sie wirkt sehr verspielt und war bislang Freigang gewohnt. Ein geriatrisches Blutbild zeigt keinerlei Auffälligkeiten. Mietzi ist fit, voller Lebensfreude und Energie - und möchte auch in ihrem künftigen Zuhause keinesfalls nur untätig auf dem Sofa liegen.

Das Tierheim wünscht sich für Mietzi daher Menschen, die Freude an einer lieben, gesprächigen und kontaktfreudigen älteren Katzendame haben und ihr Freigang in katzensicherer Umgebung bieten können. Mietzi hat zuweilen ihren eigenen Kopf.

Sie braucht neben Schmuseeinheiten auch ihre Freiräume und Gelegenheit, draußen etwas zu unternehmen. Ideal wären Menschen mit einem eigenen Garten und einer Katzenklappe. Das Zusammenleben mit anderen Katzen kennt Mietzi nicht. Da sie Artgenossen nicht mag, sollte sie auch Einzelkatze bleiben. Wer sich für die niedliche Mietzi interessiert, kann sie im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen.

Um die Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, hat das Tierheim vorsorglich für Besucher geschlossen. Einzelne Termine zur Vermittlung eines Tieres können jedoch telefonisch unter der Nummer 0 64 21-4 67 92 oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden; das Büro ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.