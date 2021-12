Millionenschaden nach Explosion in "Marburger Tapetenfabrik"

Nach der heftigen Explosion in der "Marburger Tapetenfabrik" in Kirchhain dauerte der Großeinsatz der Rettungskräfte die ganze Nacht. Foto: Nadine Weigel/dpa

KIRCHHAIN - Nach der heftigen Explosion in der "Marburger Tapetenfabrik" in Kirchhain, bei der drei Menschen verletzt wurden, sind inzwischen erste Erkenntnisse zur Brandursache bekannt. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit. Nach den ersten Schätzungen der Brandursachenexperten betrage der Sachschaden, so die Polizei, vermutlich mehrere Millionen Euro - ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen an, um einen Gesamtüberblick des Schadensausmaßes zu erhalten.

Gegen 20.15 Uhr war es am Donnerstag in der Fabrik in Kirchhain bei Marburg zu einer Explosion gekommen, die sich in der Schlosserei ereignete und kilometerweit zu hören gewesen sein soll. Danach fing das Gebäude Feuer. Der Brandort war weiträumig abgesperrt. 250 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer. "Immer wieder lodern Flammen auf", hatte der Pressesprecher der Polizei Marburg-Biedenkopf, Martin Ahlich, am Abend gesagt. Nach Mitternacht hatte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert. Die Löscharbeiten dauerten allerdings noch die ganze Nacht an.

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Tapetenfabrik. Auf dem Areal einer Tapetenfabrik im hessischen Kirchhain ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. (Foto: Thomas Naumann/dpa)

Konnte das teils eingestürzte Gebäude zunächst nicht gefahrlos betreten werden, konnten die Brandursachenermittler der Kripo Marburg am Freitagvormittag den Brandort aufsuchen, teilweise betreten und erste Untersuchungen durchführen. Laut Polizei sei es demnach im Bereich einer sogenannten thermischen Nachverbrennungsanlage aus noch ungeklärten Gründen zu einer Explosion und im weiteren Verlauf im gegenüberliegenden Lager der Schlosserei zu dem Brand gekommen. Vermutlich kommende Woche werden die Ermittler gemeinsam mit Experten des Landeskriminalamtes versuchen, die Explosionsursache herauszufinden.

Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, gab es drei leicht verletzte Personen. Die drei Männer im Alter von 29, 31, 35 und Jahren wurden wegen geäußerter Schmerzen und wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung mit Rettungswagen zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Alle anderen dort anwesenden Menschen hatten sich offenbar ins Freie retten können.

Die Feuerwehr konnte bereits in der Nacht bei den durchgeführten Messungen keine Schadstoffe in der Luft feststellen, sodass keine Gefahr mehr durch die Rauchentwicklung bestand. Die Polizei nahm entsprechend die Rundfunkwarnmeldung mit der Warnung vor dem Rauch und der Bitte um weiträumiges Umfahren des Brandortes um 0.35 Uhr zurück. Aufgrund des Brandgeruchs rieten Polizei und Feuerwehr trotzdem dazu, Fenster zunächst weiterhin geschlossen zu halten.