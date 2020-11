Mit Baumstamm trainiert - Polizeieinsatz in Marburg

Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

MARBURG - Kurioser Einsatz für die Marburger Polizei am Sonntag, 8. November: Da Fitnessstudios derzeit coronabedingt geschlossen sind, hat ein Mann seine Kraftübungen ins Freie verlegt - und dadurch die Beamten auf den Plan gerufen. Der Grund: Der komplett schwarz gekleidete Mann stemmte auf der Konrad-Adenauer-Brücke, die über die Eisenbahnschienen und die Stadtautobahn führt, einen Baumstamm in die Höhe.

"So weit so gut, allerdings waren sowohl der gewählte Ort als auch das benutzte ,Gewicht' in Zeiten von Autobahn-Abseilaktionen wohl eher etwas unüberlegt und verursachte einen Polizeieinsatz", teilte Polizeisprecher Martin Ahlich am Montagnachmittag mit. Besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten den Beamten ihre Beobachtungen am Sonntag.

Polizei überpüft den

Mann in der Schwanallee

Die Polizei konnte dann aber schnell sowohl für den Verkehr auf der B 3 als auch für den Bahnverkehr Entwarnung geben. Der Mann hatte die Brücke bereits verlassen und war mit seinem Baumstamm weitergezogen. Die Polizei überprüfte den Sportler in der Schwanallee, teilte Martin Ahlich abschließend mit.