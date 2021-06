Mit Glas am Hals verletzt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Kaum beginnt das "normale" Leben wieder etwas zu pulsieren, gibt es auch gleich Zoff: Am frühen Donnerstagmorgen ist es in einer Bar "Am Pilgrimstein" in Marburg zu einer Schlägerei gekommen, in deren Rahmen ein 23-Jähriger vermutlich durch ein Glas am Hals verletzt wurde.

Kurz vor dem Eintreffen der verständigten Polizeistreifen waren Zeugenangaben zufolge drei tatverdächtige junge Männer in ein Taxi gestiegen und davongefahren. Diese sollen mit einem blau-weißen Hemd, einem weißen Hemd und der Dritte mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Polizei in Marburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich telefonisch unter der Nummer 0 64 21-40 60 zu melden.