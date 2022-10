Mit Marburger Geschichte(n) in die Winterzeit

Auch im Winter bieten die Marburger Gästeführer besondere Rundgänge an. Foto: Marburg Stadt und Land Tourismus

MARBURG - Auch in den Wintermonaten bieten die Marburger Gästeführer vielfältige Führungen durch die Universitätsstadt an.

Es geht hinein in die Elisabethkirche, vorbei an historischen Orten in der Altstadt bis hinauf zum Landgrafenschloss und durch die weihnachtlich geschmückten Gassen. Und wer sich der Marburger Vergangenheit auf neuen Wegen nähern möchte, der ist bei einem besonderen Angebot am 12. November richtig: Bei der Führung "Sprichwörtlich Marburg" können die Teilnehmer die Stadt durch altbekannte Sprichwörter kennenlernen.

Wer schon immer mal an einer Altstadtführung teilnehmen wollte, hat dazu von November bis März jeden Samstag um 11 Uhr Gelegenheit.

Einen Stadtbummel in der Dämmerung mit kulinarischer Note beinhaltet "3-Gänge Marburg" und in den Abendstunden hat der Marburger Nachtwächter quasi Saison ("Die Nachtwächtertour"). Tickets für diese Rundgänge, Infos zu Preisen und Ermäßigungen sowie das komplette Angebot gibt es in den Tourist-Informationen (Biegenstraße 15 und Wettergasse 6, Telefon 06421-99120) oder online auf https://marburg-

tourismus.de.

W Die Altstadt: November bis März, jeden Samstag, 11 bis 12 Uhr, 6,50 Euro, Treffpunkt: Marktplatz-Brunnen

W Elisabethkirche, Altstadt und hinauf zum Schloss: ganzjährig, jeden Samstag, 15 bis 17 Uhr, 12 Euro (inkl. Eintritt), Treffpunkt: Hauptportal der Elisabethkirche

W Die Nachtwächtertour: jeden 2. und 4. Freitag im Monat, 28. Oktober, 11. und 25. November, 9. und 23. Dezember, 20 bis 21 Uhr, 12 Euro (inklusive Kräuterlikör 0,02), Treffpunkt: Kornmarkt unter der Linde

Sonderführungen Marburg 800

W Auf den Spuren des Deutschen Ordens: Samstag, 5. November, 17. Dezember, 14 bis 16 Uhr, 8,50 Euro, Treffpunkt: Hauptportal der Elisabethkirche

W Sprichwörtlich Marburg: Samstag, 12. November, 13 bis 14.30 Uhr, 7,50 Euro, Treffpunkt: Marktplatz-Brunnen

W Weihnachtliches Marburg inklusive Heißgetränk auf dem Weihnachtsmarkt: Freitag, 2. und 16. Dezember, Mittwoch, 7. und 21. Dezember, 17 bis 18.30 Uhr, 12,50 Euro, Treffpunkt: Marktplatz-Brunnen

W 3-Gänge-Marburg: Samstag, 19. Oktober, 19. November und 3. Dezember, 16.30 bis 19.30 Uhr, 49 Euro, Treffpunkt: Marktplatz-Brunnen.