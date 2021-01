Mit mehr als vier Promille in Marburg unterwegs

Einen Wert von mehr als vier Promille hat ein Atemalkoholtest bei einem Mann ergeben, der am Freitagmorgen in Marburg beim Wenden gegen ein anderes Fahrzeug gefahren war. Symbolfoto: dpa

MARBURG - Den außergewöhnlich hohen Wert von 4,26 Promille habe ein Atemalkoholtest am Freitagmorgen bei einem Pkw-Fahrer angezeigt, teilte die Polizei mit. Gegen 8.55 Uhr sei der Mann mit seinem Wagen beim Wenden vor einem Geschäft in der Wehrdaer Straße gegen einen abgestellten Peugeot gekracht. Anschließend habe er am Unfallort seine Personalien angegeben und sei weggefahren. Die Polizei traf an der Halteranschrift auf den mutmaßlichen Fahrer und ordnete bei dem stark alkoholisierten Mann eine Blutentnahme an. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20 000 Euro. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, können sich mit der Polizeistation Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 in Verbindung setzen.