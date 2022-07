Mitarbeiter am UKGM streiken wieder in Marburg und Gießen

Die Mitarbeiter des UKGM treten am Dienstag und Mittwoch (2. und 3. August) wieder für zwei Tage in den Warnstreik. Die Versorgung der Patienten sei aber in Gießen und Marburg sichergestellt. Archivfoto: Arne Dedert/dpa

MARBURG/GIESSEN - Ein Tarifvertrag Beschäftigungssicherung ist das Ziel eines erneuten zweitägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi am Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. August.

"Der aktuelle Versuch des Arbeitgebers, Corona-positive Kolleg*innen einzusetzen, zeigt doch, wie angespannt die Situation ist. Niemand kann im Krankenhaus einen weiteren Personalabbau verantworten", so Fabian Dzewas-Rehm von Verdi. "Schon längst betrifft der Personalmangel nicht mehr nur die Pflege, sondern das komplette Krankenhaus. Deshalb fordern wir mit Nachdruck die Übernahme der Azubis sowie einen Ausschluss aller Kündigungen."

Hintergrund der Auseinandersetzung ist das Auslaufen wichtiger Sicherheiten für die Beschäftigten. Ende des Jahres läuft neben der Übernahme der Azubis auch der umfassende Kündigungsschutz sowie ein grundsätzliches Ausgliederungsverbot aus. "Der Konzern droht bei jeder Gelegenheit, im Falle einer Nicht-Einigung mit dem Land die Sicherheiten dauerhaft aufzukündigen. Für die Kolleg*innen bedeutet dies Furcht vor Verschlechterungen, mehr Stress in Folge von Personalabbau und eine grundsätzliche Sorge um den eigenen Arbeitsplatz", begründet Dzewas-Rehm den Streikaufruf.

Notdienstvereinbarung regelt Patientenbetreuung

Ab Beginn der Frühschicht am Dienstag, 2. August, bis zum Ende der Spätschicht am Mittwoch, 3. August, sind die nicht-ärztlichen Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. "Trotz des angekündigten Verdi-Streiks ist die Patientenversorgung im Universitätsklinikum Gießen und Marburg sichergestellt", sagt dazu der Vorsitzende der Geschäftsführung des UKGM, Gunther K. Weiß. Zwischen Geschäftsführung und Gewerkschaft herrsche Einvernehmen, eine Notdienstvereinbarung abzuschließen. Sie soll die Mindestpersonalbesetzungen in den bestreikten Bereichen regeln.

Am 2. August beginnt die Kundgebung in Gießen um 10 Uhr am Haupteingang Neubau, in Marburg um 9.30 Uhr vor dem Haupteingang auf den Lahnbergen. Am 3. August treffen sich die Streikenden ab 9.30 Uhr am Hauptbahnhof in Marburg. Die Abschlusskundgebung beginnt um 11 Uhr am Marktplatz.