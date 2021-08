Mittelalter-Flair in Marburg am 11. und 12. September

Am Samstagabend gibt es auf dem Mittelaltermarkt in Marburg eine Feuershow. Foto: Jan Heesch

MARBURG - Am Samstag Sonntag, 11. und 12. September, kehrt der Marburger Mittelaltermarkt zurück in den Schlosspark und entführt die Besucher in eine vergangene Zeit. Höhepunkt bildet die Feuershow am Samstagabend.

Verschiedene Musikformationen begleiten Markt: So spielt Johnny Robels seine Harfe und auch der Spielmann Absolem ist auf dem Gelände unterwegs. Die "PapperlaBarden" verbinden das klassische Bardentum mit Witz und Charme und sorgen mit Texten über hart arbeitende Barbaren, die Hintern der Hobbits oder Lobpreisungen des Schankwirts für Stimmung.

Stände mit ausschließlich mittelalterliche Waren

Ein Höhepunkt ist Dragals Geometer: Der Geometer stellt eine der bekanntesten mittelalterlichen Erdkarten vor, die Karte von Ebstorf. Anhand dieser wird über die Form der Erde, ob Scheibe oder Kugel, spekuliert. Der Geometer gibt so einen Einblick in das damalige Weltbild.

Kinder können sich beim Axtwerfen oder Armbrustschießen austoben, Runden auf dem historischen Karussell drehen oder sich beim Kinderfilzen oder am Spinnrad betätigen. Bei der Trollschmiede von Anna Schiener tauchen die Kleinen ein in Geschichten aus fremden und fantastischen Welten.

An den Marktständen werden ausschließlich typisch mittelalterliche Waren angeboten: So gibt es orientalische Kleidung, Lederwaren, Messer, Schwerter, handgesiedete Seifen, Wolle, Felle und Rüstungen. Historische Lager verschiedener Epochen geben Einblick darin, wie im Mittelalter gelebt wurde.

Deftige und süße Leckereien wie Hanftaschen, Fleischspieße, Baumstriezel, Eiscreme, Waffeln oder Trockenfrüchte sowie Getränke wie Met, Kirschbier, Säfte oder Whisky erfreuen den Gaumen.

Geöffnet ist am Samstag, 11. September, von 10 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 12. September, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt pro Tag beträgt 8 Euro, passend gewandet 7 Euro. Das Familienticket (zwei Erwachsene und bis zu drei Kindern bis 17 Jahre) ist für 20 Euro erhältlich. Kinder bis 10 Jahre erhalten freien Eintritt.

Für Besucher gilt die 3G-Regel, was am Eingang kontrolliert wird. Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Nachweis. Einlass erfolgt über den Zugang an der Schlossparkbühne. In Bereichen, wo Abstände schwer eingehalten werden können, gilt Maskenpflicht.