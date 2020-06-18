Mittelhessens Lehrer-Gewerkschaft kritisiert Grundschulöffnung scharf

Mit Mund-Nase-Schutz in den Unterricht: Auch an Schulen gelten die Corona-Regeln - mit einer Ausnahme, kritisiert die Lehrer-Gewerkschaft in Mittelhessen. Archivfoto: skif/stock.adobe.com
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