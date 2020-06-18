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Donnerstag, 18.06.2020 - 17:30
3 min

Mittelhessens Lehrer-Gewerkschaft kritisiert Grundschulöffnung scharf

Wenn Hessens Grundschüler am Montag wieder zu einem weitgehend normalen Unterricht antreten, ist das für die GEW Mittelhessen ein falscher Schritt. Volrad Döhner vom Vorstand erläutert die Gründe für die harte Kritik an diesem "unverantwortlichen Experiment".

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Mit Mund-Nase-Schutz in den Unterricht: Auch an Schulen gelten die Corona-Regeln - mit einer Ausnahme, kritisiert die Lehrer-Gewerkschaft in Mittelhessen. Archivfoto: skif/stock.adobe.com

Mit Mund-Nase-Schutz in den Unterricht: Auch an Schulen gelten die Corona-Regeln - mit einer Ausnahme, kritisiert die Lehrer-Gewerkschaft in Mittelhessen. Archivfoto: skif/stock.adobe.com

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Debatte über besten Weg für Schulöffnungen hält an
Kritik an Lockerungen für Grundschüler
Hessen wagt den Normalbetrieb an Grundschulen
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