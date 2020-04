Mittelhessens Lehrer-Gewerkschaft rät: Alle Schüler versetzen!

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist eine Gewerkschaft im Deutschen Gewerkschaftsbund mit Sitz in Frankfurt und einem "Parlamentarischen Verbindungsbüro" in Berlin.

Die GEW ist föderal organisiert und besteht aus 16 Landesverbänden. Sie ist Mitglied der Bildungsinternationale und des Europäischen Gewerkschaftskomitees für Bildung und Wissenschaft.

Die GEW ist die größte Bildungsgewerkschaft Deutschlands; Ende 2018 gehörten ihr 279 389 Mitglieder an.

Laut Satzung regeln die Landesverbände ihre Angelegenheiten unter Bindung an gemeinsam gefasste Beschlüsse selbst. Die Mitglieder der GEW arbeiten in pädagogischen, sozialpädagogischen und wissenschaftlichen Berufen an den unterschiedlichsten Schularten, in Kindertagesstätten und Jugendheimen, an Hochschulen, wissenschaftlichen Instituten und Forschungseinrichtungen, an Volkshochschulen und anderen Einrichtungen der Weiterbildung sowie an Goethe-Instituten, deutschen Auslandsschulen, europäischen Schulen, Bundeswehrschulen und ausländischen Sprachdiplomschulen.

Die GEW gehört dem Deutschen Gewerkschaftsbund an. Dessen Mitgliedsgewerkschaft Verdi vertritt ebenfalls Mitarbeiter von Hochschulen, außeruniversitärer Forschung und Weiterbildung sowie aus dem Sozial- und Erziehungsbereich.

Die GEW tritt für Chancengleichheit, Mitbestimmung sowie für soziale Sicherheit und Demokratie ein und macht sich für das Menschenrecht auf Bildung stark.

(Quelle: Wikipedia)