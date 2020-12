Mobile Teams in Seniorenheimen: Ältere werden zuerst geimpft

Das Marburger Gesundheitsamt bereitet sich darauf vor, die Bewohner von 41 Senioreneinrichtungen im Landkreis zuerst zu impfen. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Die Corona-Lage im Landkreis Marburg-Biedenkopf verbessert sich nicht wesentlich. Zwar sinkt am Donnerstag, 3. Dezember, der 7-Tage-Wert (Inzidenz) um vier Punkte auf 133,1 dafür meldet das Kreis-Gesundheitsamt aber vier weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Virus stehen. Somit sind nun 49 Kreisbewohner verstorben.

"Die Entwicklung bei den Todesfällen entspricht der statistischen Entwicklung, wie sie bundesweit zu beobachten ist, in Marburg-Biedenkopf gibt es dabei keine Auffälligkeiten", heißt es aus dem Kreishaus. Betroffenen seien überwiegend hoch betagte Personen. Die vier zuletzt Verstorbenen waren zwischen 74 und 92 Jahren alt.

"Die aktuelle Entwicklung macht leider auf eindrückliche Weise deutlich, dass wir diese Bevölkerungsgruppe nach wie vor besonders schützen müssen. Deshalb bereitet sich das Gesundheitsamt schon jetzt darauf vor, mit mobilen Teams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen Impfungen anzubieten, sobald der Impfstoff zugelassen und verfügbar ist", sagte Dr. Birgit Wollenberg, Leiterin des Gesundheitsamtes.

Derzeit werde geprüft, wie viele mobile Teams benötigt werden, um die Bewohner in den 41 Einrichtungen im Kreis so schnell wie möglich impfen zu können. Man wolle dabei keine Zeit verlieren, sondern sofort loslegen, wenn der Impfstoff da ist.

Am Donnerstag wurden 42 Neuinfektionen gemeldet. Damit sind 3721 Corona-Fälle beim Kreis registriert. Am 3. Dezember wurden 38 Betroffene stationär im Krankenhaus behandelt - einer weniger als am Mittwoch. Davon benötigen neun Personen eine intensivmedizinische Betreuung (-2).

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen 594 aktive Fälle (-20). Die Zahl der Genesenen ist um 58 auf 3078 gestiegen. Nach Angaben des Kreises liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens weiterhin in der Altersspanne der 20- bis 59-Jährigen mit 324 Fällen (Vorwoche: 418).