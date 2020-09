Müll belastet die Lahnauen in Mittelhessen

Weggeworfene Verpackungen, Tüten, Flaschen oder Plastik verrotten nicht, durch Alterungs- und Zerfallsprozesse entsteht Mikroplastik. Die Teilchen setzen sich so etwa in Böden fest und können zum Umweltproblem werden. Mikroskopisch kleine Plastikpartikel lösen sich schon beim Waschen von Anziehsachen ab und gelangen dann über Abwasser in Kläranlagen.

35 Prozent des Mikroplastiks im Meer stammt laut Studien vom Faserabrieb bei der Textilwäsche. Über Klärschlamm gelangt Mikroplastik als Dünger auch auf Felder und so ebenfalls in den Erdboden. Von da aus wird es wiederum, etwa durch Hochwasser, in Meere und Flüsse geschwemmt.

In einer Untersuchung von Sediment- und Bodenproben haben Forscher festgestellt, dass in der Donau stellenweise mehr Plastikpartikel als Fischlarven treiben. Die Gesundheitsgefahr durch Mikroplastik für Menschen ist noch unklar, die Weltgesundheitsorganisation fordert aber präventiv eine zusätzliche Filterung des Abwassers.

WHO-Berichten zufolge könnten dadurch 90 Prozent der Mikroplastik-Partikel aus dem Wasser entfernt werden.