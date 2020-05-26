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Dienstag, 26.05.2020 - 14:00
2 min

Multifunktionsplatz in Lohra ohne Funktion

Seit dem Spätherbst vergangenen Jahres ist der Multifunktionsplatz in Lohra fertig. Freigegeben ist das Gelände aber immer noch nicht. Warum?

Von Gianfranco Fain
Im Frühjahr sollte der neue Multifunktionsplatz in Lohras "Neuer Mitte" freigegeben werden. Wann dies geschieht, ist offen, da noch einige Nacharbeiten erfolgen sollen. Foto: Gianfranco Fain

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Stadt und Kreis Marburg Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Marburg-biedenkopf Lohra
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