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Donnerstag, 06.08.2020 - 12:00
3 min

"Müssen in der Krise sichtbar bleiben"

Rauschenberger Motorradzubehör-Hersteller SW-Motech setzt in der Corona-Pandemie auf eine gesteigerte Kommunikation mit Handel und Endkunden. Ein Drittel der Belegschaft ist im Homeoffice.

Von Andreas Schmidt
Kai Jockel (links) und Jörg Diehl, zwei der vier Geschäftsführer von SW-Motech in Rauschenberg, mit dem Roboter, der Teil des neuen Fräszentrums in der Produktion ist. Foto: Andreas Schmidt

Kai Jockel (links) und Jörg Diehl, zwei der vier Geschäftsführer von SW-Motech in Rauschenberg, mit dem Roboter, der Teil des neuen Fräszentrums in der Produktion ist. Foto: Andreas Schmidt

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Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Rauschenberg,-stadt
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