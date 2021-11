Nach Abbruch von Weihnachtsmarkt: Stadt Marburg reagiert

Ganz so dicht gedrängt wie bei dieser Veranstaltung aus der Vergangenheit sollte es am Marburger Marktplatz dieses Jahr eigentlich nicht zugehen - am Ende wurde es am Starttag dann doch zu voll. Archivfoto: Stadt Marburg

MARBURG - Das war kein Auftakt nach Maß: Nachdem der Marburger Weihnachtsmarkt am Freitag eröffnet wurde, hat die Stadt die Veranstaltung direkt am ersten Abend vorzeitig beendet. Nach Angaben der Verantwortlichen wurde dem Treiben etwas früher als geplant ein Riegel vorgeschoben, "da die Stadt zu voll war und die Menschen sich nicht mehr an Abstand und Maskenpflicht gehalten haben". Parallel zum Weihnachtsmarkt lief am Freitag die Aktion "Marburg b(u)y night".

Um den Weihnachtsmarkt überhaupt öffnen zu können, hatte die Stadt nach eigenen Angaben monatelang viel im Vorfeld geplant und organisiert: Weniger Stände für mehr Abstand, allgemeine Maskenpflicht außer beim Verzehr, keine Innenbereiche bei den Glühweinständen. "Einige Stunden funktionierte es super", so der Eindruck der Verantwortlichen auf der Facebookseite der Stadt. Dann sei es jedoch aus dem Ruder gelaufen, und man habe sofort reagiert.

Stadt identifiziert Alkohol als Problem

Am Samstag meldete sich die Stadt auf Facebook erneut zu Wort: Nach einer Besprechungsrunde mit der Ordnungsbehörde und dem Landkreis habe man "kurzfristig entschieden, die Öffnungszeiten und den Alkoholverkauf beim Weihnachtsmarkt einzuschränken". Bedeutet konkret: Die Stadt beschränkt ab sofort die Öffnungszeiten der Weihnachtsmärkte an der Elisabethkirche und in der Oberstadt. Die Weihnachtsmärkte werden vorerst nur noch bis 18 Uhr geöffnet haben, der Alkoholverkauf endet um 17 Uhr.

Die Stadt erklärt die Maßnahme folgendermaßen: "Nicht der Kauf von gebrannten Mandeln, Weihnachtsdekoration oder einer Bratwurst für die Kinder ist das Problem, sondern Situationen, in denen - insbesondere unter Alkoholeinfluss - Hygieneregeln nicht mehr beachtet werden."

Weiter stellt die Stadt klar, dass der Weihnachtsmarkt weiterhin eng begleitet und gegebenenfalls wieder geschlossen werde, wenn das Hygienekonzept nicht eingehalten wird. Die Verantwortlichen gingen aber davon aus, dass mit diesem abgestuften Konzept ein sicherer Weihnachtsmarkt möglich bleibt.





Die Stadt und ein zusätzlicher Security-Service kontrollieren, dass die erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Alle Besucher sollen darauf achten, damit der Besuch für alle sicher bleibt. Menschen mit Krankheitssymptomen sollten von einem Besuch des Marktes absehen. Außerdem sollten auf beiden Weihnachtsmärkten medizinische Masken oder FFP2-Masken getragen werden, der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.