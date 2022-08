Nach Brandstiftung in Kirchhain: Erst Haft, dann Therapie

Der Mann, der "Hinterm Kirchhof" in Kirchhain ein Haus in Brand gesteckt hatte, scheitert nun mit seiner Revision vor dem Marburger Landgericht. Archivfoto: Götz Schaub

KIRCHHAIN - Zu neun Jahren und sechs Monaten hatte das Landgericht Marburg einen mittlerweile 34-Jährigen verurteilt - unter anderem wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung sowie der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige. Der Mann hatte im September 2020 aus Rache in Kirchhain in einem Wohngebäude ein Feuer gelegt, das noch auf das Nebengebäude übergriff. Das Landgericht ordnete im vergangenen Jahr im Urteil auch die Unterbringung des über viele Jahre drogensüchtigen Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.

Der Mann legte Revision ein, und der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Der Grund: Er befand sich wegen anderer Vergehen aus der Vergangenheit bereits in Therapie. Diese hätte er unterbrechen müssen, um einen Teil der Strafe abzusitzen und sich dann erneut in Therapie zu begeben. Es galt also zu prüfen, ob ein solches Vorgehen wirklich sinnvoll ist.

Wie der Staatsanwalt erläuterte, besteht bei langen Haftstrafen, die in Verbindung mit einer Therapie ausgesprochen werden, die Möglichkeit, nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung freizukommen. Dazu gilt es, zunächst einen Teil der Strafe abzusitzen und dann (in der Regel) zwei Jahre Therapie zu machen, bis die Hälfte der Haftstrafen-Zeit erreicht ist. Dann gilt es in Freiheit auszuprobieren, ob die Behandlung ein Erfolg war.

Therapie brachte nicht den erhofften Erfolg

Die leitende Ärztin des gesicherten Therapiebereichs, in der sich der Angeklagte befindet, berichtete allerdings, dass die bisherige Therapie nicht den erhofften Erfolg gebracht habe. Der Mann habe die Zeit zwar genutzt, um seine Deutschkenntnisse zu verbessern - seine Sucht sei aber bisher ebenso wenig behandelt worden wie seine Taten. Ihrer Meinung beginne die eigentliche Therapie erst jetzt.

Entsprechend analysierte eine Gutachterin, die der Ärztin in der Einschätzung beipflichtete, dass es eigentlich noch gar keine Therapie im klassischen Sinne gegeben habe - insofern könne diese auch nicht durch einen Aufenthalt im Gefängnis unterbrochen beziehungsweise könnten keine Fortschritte gefährdet werden. Die beiden Frauen stellten zudem heraus, dass der Angeklagte nur mit Klinik-Angestellten seiner Wahl kommuniziere und ansonsten nicht mitarbeite.

"Manchmal muss es regnen, damit die Sonne wieder scheint", kommentierte die Gutachterin. Das bedeute: Es sei vielleicht sogar sinnvoll, dass der Mann eine Zeit ins Gefängnis kommt - um danach die Vorzüge einer klinischen Unterbringung und einer Behandlung zu schätzen zu wissen.

Der Staatsanwalt sah das ähnlich. Es gebe keine Therapieerfolge, die gefährdet werden könnten. Er sprach sich dafür aus, dass der Angeklagte zunächst ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis komme, um anschließend zwei Jahre Therapie machen zu können - und dann, nach der Hälfte der ursprünglich ausgesprochenen Zeit - die Chance zu erhalten, sich in Freiheit zu bewähren.

In der Haft mit der Tat auseinandersetzen

Das sah der Verteidiger anders. Sein Mandant mache sehr wohl bei der Therapie mit, habe bereits Erfolge verzeichnet und sei sehr motiviert. Er hoffte, dass von einem Gefängnisaufenthalt abgesehen werden könne.

Dieser Meinung schloss sich die Erste Strafkammer aber nicht an. Richterin Beate Mengel kritisierte, dass der Angeklagte sich aussuche, mit welchem Personal er in der Klinik Kontakt pflege. Sie habe kein "tragfähiges Commitment" gesehen - dass sich der Mann also nicht wirklich für seine Therapie engagiere. Sie animierte ihn dazu, sich mit seinen Taten auseinanderzusetzen und nach einem Jahr und zehn Monaten im Gefängnis die Therapie als neue Chance zu sehen. Läuft diese dann erfolgreich, könnte der Mann Ende Juni 2026 auf Bewährung freikommen.