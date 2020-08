Nach Corona-Fall: Schulklasse in Marburg muss in Quarantäne

An einer Marburger Schule hat es einen Corona-Fall gegeben. Symbolfoto: vchalup - stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (bün). An der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg ist ein Corona-Fall aufgetreten, wie die Pressestelle des Landkreises am Montagmittag mitteilt. 24 Schüler einer dritten Schulklasse sowie vier Lehrer müssen für zwei Wochen in Quarantäne.

Aktuell betreut das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf 43 aktive Corona-Fälle, heißt es weiter in der Mitteilung. Davon wird eine Person derzeit stationär behandelt. Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich inzwischen auf 254 erhöht. Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus beläuft sich, einschließlich der vier Todesfälle, somit auf 301. "Die gestern gemeldete Gesamtzahl von 303 Fällen geht auf einen Übertragungsfehler zurück und wurde mittlerweile aktualisiert", schreibt der stellvertretende Pressesprecher Sascha Hörmann.

Der positive Befund eines Kindes einer dritten Klasse der Sophie-von-Brabant-Schule ging laut der Pressemitteilung am vergangenen Sonntag im Gesundheitsamt ein. "Noch am selben Tag konnte das Gesundheitsamt aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Schule alle engen Kontaktpersonen des Kindes identifizieren, kontaktieren und die Quarantäne veranlassen", schreibt Hörmann.

Verknüpfte Artikel

Von der Quarantäne nicht betroffen sind derzeit Erziehungsberechtigte und Geschwisterkinder. Auch seien andere Klassen der Sophie-von-Brabant-Schule aktuell nicht betroffen. Derzeit organisiere das Gesundheitsamt des Landkreises, dass auch die jetzt in Quarantäne befindlichen Schüler auf das Virus getestet werfen.

"Die Fachleute des Gesundheitsamtes bewerten die Lage täglich neu, um der Situation angemessene Entscheidungen zu treffen", erläutert der stellvertretende Pressesprecher. Insbesondere angesichts steigender Fallzahlen bekräftigt das Gesundheitsamt die dringende Einhaltung der bekannten Hygiene-Regeln.

Es gelte nach wie vor, Abstand zu halten, eine regelmäßige Händehygiene sowie die Husten- und Nies-Etikette einzuhalten und den Mund-Nasen-Schutz richtig zu tragen. Das Gesundheitsamt weist zudem darauf hin, dass Personen, die bei sich eine Kombination aus Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen, Durchfall oder Geschmacksverlust feststellen, zunächst telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon: 116 117) aufnehmen sollen.