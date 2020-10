Nach Corona-Fällen bei Familienfeier: Marburger Firma testet 700 Mitarbeiter

Nachdem sich mehrere Menschen bei einer Familienfeier in Mittelhessen mit dem Corona-Virus angesteckt haben, sollen 700 Mitarbeiter einer Firma getestet werden. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Marburg (dpa). Nachdem sich mehrere Menschen bei einer Familienfeier in Gießen mit dem Corona-Virus angesteckt haben, sollen 700 Mitarbeiter einer Firma getestet werden. Wie das Design-Unternehmen am Dienstag bestätigte, habe es seine beiden Werke in Marburg und Fronhausen vorübergehend geschlossen.

Wie der Landkreis Marburg-Biedenkopf mitteilte, soll eine infizierte Person, die auch auf der Feier im Kreis Gießen gewesen war, zuvor bei dem Unternehmen gearbeitet und offenbar Mitarbeiter angesteckt haben. Zwölf Kollegen, von denen fast alle ebenfalls auf der Feier gewesen sein sollen, seien inzwischen positiv getestet worden.

Die private Feier fand nach Angaben des Landkreises Ende September in einem Gastronomiebetrieb im benachbarten Landkreis Gießen statt. Von 25 der 27 Anwesenden lagen am Montag positive Nachweise vor.