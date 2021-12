Nach Explosion: Fabrik in Kirchhain steht in Flammen

Die Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz nach Kirchhain aufgebrochen, da die dortige Tapetenfabrik brennt. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

KIRCHHAIN - Gegen 20.15 Uhr ist es am Donnerstag in der "Marburger Tapetenfabrik" in Kirchhain zu einer Explosion gekommen, die sich offenbar in der Schlosserei ereignete und kilometerweit zu hören gewesen sein sollLaut ersten Infos des Polizei-Führungsdienstes Mittelhessen soll es eine Kesselexplosion gewesen sein. Danach fingen Teile der Gebäude Feuer. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zwei Menschen wurden verletzt und in Kliniken gebracht, die Verletzungen sollen jedoch nicht lebensbedrohlich sein. Feuerwehr und Polizei bitten die Bevölkerung, Türen und Fenster geschlossen zu halten und dem Brandort fernzubleiben, um die Lösch- und Rettungsarbeiten und letztlich sich selbst auch nicht zu gefährden. Die Polizei warnt vor Ort mit Lautsprecherdurchsagen und hat eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung veranlasst. Der Brandort ist weiträumig abgesperrt. Eine dreistellige Zahl an Feuerwehrleuten ist zu dieser Stunde dabei, das Feuer zu bekämpfen. Außerdem ist die Gefahr noch nicht gebannt, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreift. Ortskundige werden gebeten, den Brandort weiträumig zu umfahren.