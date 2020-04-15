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Mittwoch, 15.04.2020 - 18:00
3 min

Nachbarschafts-Initiative und Stadt Marburg erarbeiten Hilfestandards

Die Nachbarschafts-Initative und die Stadt Marburg haben gemeinsam Hilfestandards und Richtlinien für ihre Arbeit in Zeiten von Corona erarbeitet.

Von Björn Wisker
Simon Peters (l.) hängt einen Handzettel zur Nachbarschaftshilfe auf. Foto: Thorsten Richter

Simon Peters (l.) hängt einen Handzettel zur Nachbarschaftshilfe auf. Foto: Thorsten Richter

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