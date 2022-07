Nachfolger von Zepkalo, Tichanowskaja und Kolesnikowa gesucht

Der zwölfte Preis "Das unerschrockene Wort" geht im April 2019 an die Frauenrechtlerin Seyran Ate. Die Verleihung richtet die Lutherstadt Marburg aus. Foto: Georg Kronenberg

MARBURG - Unerschrocken und mutig die eigene Stimme erheben für Freiheit und Demokratie: Das würdigt der Preis "Das unerschrockene Wort". Vergeben wird er von der Universitätsstadt Marburg im Verbund mit 15 weiteren Lutherstädten Deutschlands. Der Preis 2020 ging an die belarussischen Freiheitskämpferinnen Veronika Zepkalo, Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa. Nun wird die Auszeichnung erneut ausgeschrieben. Die Stadt Marburg ruft auf, mutige Menschen für "Das unerschrockene Wort 2022" vorzuschlagen. Einsendeschluss ist der 15. August.

Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung erinnert an den Mut und die Standhaftigkeit Martin Luthers. Alle Marburger sind nun dazu aufgerufen, Vorschläge für Preisträger einzureichen. Das können bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem In- und Ausland sein, die Zivilcourage bewiesen haben. Jede der 16 Lutherstädte nominiert einen Kandidaten. Sie bilden auch die Jury, die den gemeinsamen Preisträger bestimmt.

Alle Bürger, Institutionen, Vereine und Initiativen können Vorschläge einreichen per E-Mail an unerschrocken@marburg-stadt.de oder per Brief an die Pressestelle der Universitätsstadt Marburg, Am Markt 8, 35037, Marburg. Einsendeschluss ist Montag, 15. August. Neben dem Namen des Nominierten sollte eine schriftliche Begründung beigefügt werden, warum der Kandidat der Preis "Das unerschrockene Wort 2022" erhalten soll.