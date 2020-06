Nackter Mann belästigt Spaziergängerin in Marburg

Symbolfoto: dpa

MARBURG - Ein nackter Mann hat am Samstagabend eine junge Frau beim Spazierengehen in Marburg belästigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau gegen 19 Uhr auf einem Waldweg oberhalb des Mausoleums unterwegs. Hier näherte sich der Mann dem Opfer von hinten und überraschte sie völlig unvermittelt. Gegen die sexuellen Belästigungen des Mannes wehrte sich das Opfer sofort mit Schreien und Tritten. Der mutmaßliche Täter verschwand daraufhin im Dickicht des Waldes in Richtung Wehrda. Die geschockte junge Frau überstand das Geschehen äußerlich unverletzt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen etwa 1,75 Meter großen Deutschen mit spärlicher Körperbehaarung. Der Mann soll hager bis schlank und zwischen 22 und 25 Jahre alt sein. Er habe braune, kurze Haare mit längerem Deckhaar.

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einem zirka 50 Jahre alten Mann mit grauen Haaren. Dieser Mann war mit einem mittelgroßen Hund mit längerem Fell unterwegs und bot dem Opfer nach dem Vorfall Hilfe an. Er wird dringend gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06421-4060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.