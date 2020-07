Neue Broschüre der Stadt Marburg gibt Tipps für nachhaltiges Leben

Oberbürgermeister Thomas Spies (Mitte), Bürgermeister Wieland Stötzel und Stadträtin Kirsten Dinnebier freuen sich über die neue Broschüre, in der die ganze Vielfalt der nachhaltigen Projekte in Marburg aufgeführt sind. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

Marburg (red). "Marburg im Wandel - Auf zu einem nachhaltigen Lebensstil!" - so heißt die neue Broschüre der Universitätsstadt Marburg. Das 94-seitige Heft enthält universelle Alltagstipps und Inspirationen für einen klimafreundlichen Lebensstil. Die Broschüre für Anfänger und Fortgeschrittene in Sachen nachhaltiges Leben erscheint passend zum ausgerufenen Klimanotstand und zum Klima-Aktionsplan 2030, den Marburg beschlossen hat.

"Eine klimafreundliche Lebensweise wird der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit und aktivem Klimaschutz sein. Mit der neuen Broschüre 'Marburg im Wandel' bringen wir diese Ansätze zu den Marburgerinnen. Wir zeigen vielfältige Ideenansätze, die zum Teil neu oder zum Wiederentdecken für jede Generation in den Alltag eingebaut werden können," sagt Oberbürgermeister Thomas Spies anlässlich der neuen Broschüre.

Darin finden Bürger eine vielfältige Auswahl an Projekten und Ideen, wie ein nachhaltigeres Leben gelingen kann. So ist ein Thema die Fahrradnutzung. "Vom Gebrauch des Marburger Fahrradwegenetzes über die kostenlose Fahrradreparatur in Eigenregie bis hin zu Transportmöglichkeiten per Lastenrad bietet die neue Broschüre zahlreiche Denkanstöße", so Bürgermeister und Umweltdezernent Wieland Stötzel.

Nachhaltigkeit und Kulinarik schließen sich nicht aus

Weitere Beispiele beziehen sich auf den eigenen Kleiderschrank, der mit geschenkten Pullovern und Hosen neu befüllt werden kann, oder das Projekt der "Essbaren Stadt": Schon seit mehreren Jahren werden unter dem Motto "Probier mal Marburg" im Stadtgebiet an öffentlichen Standorten essbare Pflanzen gesetzt. So kann etwa Zitronenmelisse aus öffentlich zugänglichen Kübeln für selbst gemachte Limonade gepflückt werden.

Das Angebot lebt außerdem von den vielen, ehrenamtlich in Initiativen engagierten Menschen vor Ort. Beispielsweise werden bei "Foodsharing" Lebensmittel gerettet und unter den Engagierten geteilt.

Erstauflage umfasst

500 Exemplare

Das Angebot der Gemeinschaftsgärten bietet die Möglichkeit zum Erlernen von Anbaumethoden und -vielfalt der Gemüse- und Obstsorten. Außerdem können Bürger bei der Apfelernte auf den Streuobstwiesen im Heiligen Grund mithelfen oder im Repaircafé Anleitung zur Reparatur defekter Elektrogeräte erhalten.

Auch die Stadtverwaltung bietet eine Auswahl an nachhaltigen Projekten. Mit dabei sind der Gründachzuschuss, die "Blue Community", der Marburger Klimaschutzbecher oder die Patenschaft für städtische Grünflächen. Abgerundet wird das Konzept durch eine Zusammenstellung von universellen Alltagstipps, die auch über Marburgs Grenzen hinaus zu einem klimafreundlichen Lebensstil inspirieren sollen.

Die erste Auflage umfasst 5000 Stück. Größere Mengen können beim Fachdienst Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer Handel unter umwelt@marburg-stadt.de bestellt werden. Außerdem gibt es die pdf-Datei zum Download im Internet unter www.marburg.de/wandel.