Neuer Coronafall am Marburger Schule

An der Sophie-von-Brabant-Schule in Marburg ist bei einem Schüler erneut Covid-19 diagnostiziert worden. Mehrere Klassen gehen am Mittwoch ins Homeschooling zurück.

MarburgAn einer Marburger Schule ist am Dienstag bei einem Schüler Covid-19 diagnostiziert worden. Betroffen ist erneut die Sophie-von-Brabant-Schule, an der bereits am 23. August ein Coronafall bekannt geworden war. Über die Erkrankung berichtete die Schule am Dienstnachmittag auf ihrer Internetseite.

Wegen des erkrankten Schülers gehen ab Mittwoch mehrere Klassen ins Homeschooling. Das ist aber nicht der einzige Grund für die Rückkehr zum Distanzunterricht, wie Schulleiter Thomas Hesse erläutert: "Die Maßnahme ist nicht allein darin begründet, dass ein Infektionsrisiko für diese Klassen besteht", schreibt der Schulleiter, "sondern kommt aufgrund des Personalmangels zustande."

Das Homeschooling gilt laut seiner Mitteilung für die Klassen M9a, P9a, P9b und 7a. Die täglich aktuellen Vertretungspläne seien über die Apps einsehbar, die an der Schule in Gebrauch sind. "Insbesondere die Klassen M8a, M9a, P9a und P9b sind angehalten, täglich den Vertretungsplan zu prüfen", unterstreicht Schulleiter Thomas Hesse.

Es gebe keinen Grund zur Sorge, schreibt er darüber hinaus. Schülern und Lehrern gehe es gut. "Wir empfehlen weiterhin das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht", schließt er seinen kurzen Informationstext, der mit dem Stichwort "Eilmeldung" überschrieben ist.

Bereits am 23. August war bei einem Schüler der Einrichtung Covid-19 entdeckt worden. 24 Schüler einer dritten Schulklasse sowie vier Lehrer mussten daraufhin für zwei Wochen in Quarantäne. Tests durch das Gesundheitsamt ergaben drei Tage später, dass keiner dieser Schüler oder Lehrer an Corona erkrankt war.

27 aktive Coronfälle

im Landkreis

Die Zahl der aktiven Coronafälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist unterdessen von 24 am Montag auf 27 am Dienstag wieder leicht gestiegen. Die Gesamtzahl der seit März nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus beläuft sich auf 353. Insgesamt 322 Personen gelten als genesen. In der Gesamtzahl von 353 sind die derzeit aktiven Fälle (27), die bereits wieder Genesenen (322) sowie die Todesfälle (4) enthalten. Von den aktiven Fällen werden aktuell zwei Personen intensivmedizinisch behandelt.